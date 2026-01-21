Cantiere di piazza Mazzini Via Bremizia viene chiusa

Il cantiere di piazza Mazzini ha causato disagi alla viabilità di via Bremizia, che è stata temporaneamente chiusa dal Comune. La decisione è stata presa dopo segnalazioni e critiche provenienti da residenti e commercianti, che hanno evidenziato problemi legati ai lavori in corso. Il Comune si è scusato per i disagi, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e la corretta esecuzione dell’intervento.

Se ne parla da giorni sui social dove le polemiche e le critiche sono forti: il cantiere di Piazza Mazzini presenta problemi tali da costringere il Comune - che intanto chiede scusa - a chiudere temporaneamente via Bremizia alla viabilità. Tutto nasce dalla rottura di alcune mattonelle della suddetta via e della piazza, da poco istallate. Lunedì scorso l'amministrazione comunale ha incontrato la Direzione Lavori del cantiere "per manifestare il proprio disappunto ed avere delucidazioni". Da qui un sopralluogo dei responsabili - aggiunge l'ente in una nota - che "con il supporto dei tecnici ha evidenziato una criticità localizzata in alcune aree della pavimentazione, nell'allettamento sottostante la lastra in pietra (ovvero lo strato di posa che garantisce stabilità, distribuendo i carichi e prevenendo cedimenti, realizzato su un massetto".

