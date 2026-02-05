A Sarzana, stasera e domani, Riondino porta in scena “Art” agli Impavidi. La commedia francese più famosa al mondo, tradotta in quaranta lingue, arriva in città. La rappresentazione si svolge alle 20 e promette di attirare molti spettatori, già abituati a vederla interpretata da grandi attori come Trintignant e Luchini.

La commedia francese contemporanea più recitata al mondo sta per fare tappa anche a Sarzana. Tradotta in quaranta lingue e già interpretata da attori del calibro di Jean-Louis Trintignant, Fabrice Luchini, Albert Finney e Tom Courtenay, questa sera e domani, alle 20.30, ‘Art’ di Yasmine Reza andrà in scena al teatro degli Impavidi. Protagonista indiscusso dello spettacolo sarà Michele Riondino – noto al grande pubblico per aver recitato nelle fiction ‘Il giovane Montalbano’ e ‘I Leoni di Sicilia’ – questa volta protagonista di una commedia brillante e tagliente che apre al confronto sull’arte, sull’amicizia e su ciò che siamo disposti a vedere o a negare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riondino agli Impavidi con ’Art’. Una tela bianca per dire la verità

