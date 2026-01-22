Michele Riondino presenta a Narni lo spettacolo “Art”, una delle commedie francesi più rappresentate a livello internazionale. L’attore, anche regista, sarà in scena sabato alle 21 al Teatro Manini, nell’ambito della stagione promossa dal Tsu in collaborazione con il Comune. L’evento offre un’occasione per assistere a una performance di grande rilevanza nel panorama teatrale contemporaneo.

Michele Riondino arriva a Narni con la commedia francese contemporanea più recitata al mondo. Il celebre attore è infatti regista e interprete dello spettacolo “ Art “ (nella foto), in scena sabato alle 21 al Teatro Manini per la stagione firmata dal Tsu in collaborazione con il Comune. Con lui sul palco anche Daniele Parisi e Michele Sinisi. Art è una fortunatissima commedia scritta alla fine degli anni ottanta dalla pluripremiata drammaturga francese Yasmina Reza, autrice anche della commedia “Il dio del massacro” da cui Roman Polanski trasse il film “Carnage”. Con quest’opera, Riondino riflette sul significato dell’arte contemporanea ma anche sul senso dell’amicizia con uno spettacolo divertente e amaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michele Riondino al Manini di Narni con “Art“

Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: in scena Michele Riondino con 'Art'Il Teatro Verdi di San Severo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo ‘Art’, scritto da Yasmina Reza, con Michele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi.

