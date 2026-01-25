Giovanni Franzoni ha conquistato un’importante vittoria in discesa libera sulla celebre pista ’Streif’ di Kitzbühel, rafforzando la sua reputazione tra gli atleti di élite. Dopo aver ricevuto gli attrezzi d’attacco, ha affrontato la gara con determinazione, portando a casa un risultato che resterà nella memoria degli appassionati. La sua prestazione evidenzia il valore di un impegno costante e della preparazione tecnica in una delle discipline più impegnative dello sci alpino.

Parla anche reggiano l’epica vittoria di Giovanni Franzoni in discesa libera sulla mitica ’Streif’ di Kitzbuhel. A mettere, letteralmente dato il ruolo, gli sci vincenti ai suoi piedi è stato infatti il suo skiman, Riccardo Coriani, da Villa Minozzo. Che da sette anni è praticamente una cosa sola con la rivelazione azzurra di stagione. Comprensibile quindi la grande gioia del tecnico che si è formato sull’appennino reggiano: "E’ stata una giornata incredibile, sono senza parole per quello che ha fatto Giò – ha commentato Coriani al Carlino - ha vinto la gara delle gare, è come uno Slam nel tennis, ha fatto un pezzo di Storia dello sci italiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho chiesto a Giò se voleva attrezzi d’attacco. Lui ha detto sì e ha trionfato nella gara delle gare"

Leggi anche: Lo voleva Conte, lui ha detto di no e ora torna utile: Bodo ha restituito alla Juve anche Miretti

Uomini e donne, la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto "sì": le anticipazioniCristiana, giovane tronista di Palermo, ha scelto Ernesto come suo compagno durante la registrazione di Uomini e Donne.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Meloni: Ho chiesto a Trump di riaprire la configurazione del Board of peace; C.S.I., la reunion: La nostra musica racconta il nostro vivere; Tra natura e quota, le Apuane di Giovanni Storti; Allarme furti, chiesto un summit al prefetto.

Era a Milano, dove aveva chiesto riparo in un poliambulatorio. Voleva andare in Svizzera per fare soldi facili - ha detto. Ha già riabbracciato la famiglia. - facebook.com facebook

«Uno si domanda tante volte: “Perché, Signore”». Non ha finto di poter dare risposte al dolore indicibile, papa Leone XIV. «Non posso spiegarvi, fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova», ha detto ai familiari dei x.com