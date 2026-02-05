Il dolore di Elisa la madre del capotreno ucciso | Nessuno ci ha chiesto scusa

Elisa, la madre del capotreno ucciso, si sfoga davanti alle telecamere. Dice che finora nessuno si è preso la briga di chiedere scusa. La donna spiega che sarebbe stato semplice, ma nessuno ha ancora fatto un gesto di umanità nei confronti della sua famiglia. La rabbia e il dolore sono ancora vivi, e il silenzio delle istituzioni fa male.

Bologna, 5 febbraio 2026 – “A oggi, nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa. Sarebbe bastato poco. Una telefonata, un messaggio: ‘Perdonateci, quell’uomo aveva un decreto di allontanamento dall’Italia ma non abbiamo vigilato’. E così mio figlio è stato ucciso   da uno che doveva lasciare il Paese, un uomo già conosciuto per fatti simili. Voglio sapere allora come sia possibile che quella persona, ben nota alle forze dell’ordine e con svariate denunce, se ne andava in giro quel pomeriggio come se niente fosse, tranquillo e armato, senza che nessuno controllasse quello che faceva. E guardate com’è finita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

