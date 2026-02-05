Rinnovo McKennie Juve dalla prossima settimana si fa sul serio | nuova scadenza e ritocco dell’ingaggio i dettagli

La Juventus sta per aprire ufficialmente il nuovo capitolo con Weston McKennie. La trattativa per il rinnovo entra nella fase decisiva, con un incontro già programmato per la prossima settimana. La società vuole migliorare l’ingaggio del centrocampista e prolungare il contratto fino al 2028. I dirigenti sono ottimisti e sperano di chiudere presto l’accordo, che potrebbe portare maggiore stabilità alla rosa.

Rinnovo McKennie Juve, ottimismo per la permanenza: previsto un summit per discutere l'adeguamento dell'ingaggio e la nuova scadenza al 2028. Il futuro di Weston McKennie si tinge sempre più di bianco e nero, allontanando decisamente quegli spettri di addio che avevano aleggiato sulla Continassa nel recente passato. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza per gli obiettivi finali, la questione del prolungamento contrattuale del centrocampista texano è diventata una priorità assoluta per la società. Secondo le indiscrezioni rilanciate oggi dalle colonne di Tuttosport, le quotazioni per una sua permanenza a Torino sono in netta e costante ascesa.

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Weston McKennie alla Juventus.

La Juventus lavora per rinnovare il contratto di Thuram, prolungandone la permanenza e aumentando l’ingaggio.

