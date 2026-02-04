McKennie Juve incontro per il rinnovo già settimana prossima? Si sussurra che… Le ultime

Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Weston McKennie alla Juventus. Si parla di un possibile incontro già la settimana prossima per discutere il rinnovo del contratto. La società e l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovare un accordo e continuare insieme. Nei prossimi giorni si saprà se ci saranno sviluppi concreti.

McKennie Juve, incontro per il rinnovo già settimana prossima? Si sussurra che. Le ultime sul futuro del centrocampista texano. La Juventus ha fretta di blindare uno dei suoi pilastri più inaspettati: Weston McKennie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera intende risolvere la questione contrattuale dello statunitense già entro il mese di febbraio. Si sussurra che un incontro con l'entourage del calciatore sarebbe già stato calendarizzato per la prossima settimana. Intanto è in definizione il rinnovo di Yildiz. McKennie è diventato un elemento prezioso, se non indispensabile, per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti, grazie alla sua duttilità e alla capacità di inserimento che garantiscono equilibrio e pericolosità offensiva.

