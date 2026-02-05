Juventus l’effetto Kalulu | l’inamovibile di Spalletti vede il rinnovo e la Francia

La Juventus si prepara a sfidare l’Atalanta questa sera a Bergamo, con Pierre Kalulu che si conferma come uno dei punti fermi della squadra di Spalletti. Il difensore francese, ormai inamovibile nel reparto arretrato, sta per firmare il rinnovo e si trova in prima fila anche per una possibile avventura in Francia. La sua presenza in campo è ormai una certezza, e tutto fa pensare che il suo ruolo in bianconero resterà centrale a lungo.

Il difensore francese Pierre Kalulu si appresta a scendere in campo questa sera a Bergamo per la sfida di Coppa Italia contro l' Atalanta, confermandosi come l'elemento più utilizzato della rosa bianconera sotto la gestione di Luciano Spalletti. Arrivato in estate tra lo scetticismo generale dopo l'addio al Milan, il classe 2000 ha collezionato una striscia impressionante di presenze, non saltando nemmeno un minuto nelle 23 gare di campionato e nelle otto sfide di Champions League fin qui disputate. Una centralità tecnica assoluta che ha spinto la dirigenza della Continassa ad accelerare le pratiche per un adeguamento contrattuale, necessario per blindare un calciatore diventato improvvisamente appetibile sul mercato internazionale e finito sotto la lente d'ingrandimento della nazionale francese.

