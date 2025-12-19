È stato siglato ieri l’Accordo per il rinnovo del Contratto per i dipendenti delle Società del Gruppo Anas valido per il triennio 2025-2027. L’intesa introduce importanti innovazioni normative e gestionali, volte ad accompagnare l’Azienda nel percorso di trasformazione digitale e a sostenerne gli obiettivi strategici. L’aggiornamento contrattuale rafforza l’efficienza operativa e le competenze interne, elementi cardine per l'attuazione del piano di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale. “Esprimo profonda soddisfazione per la firma – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas - Questo risultato, rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento dell’azienda e per la valorizzazione del nostro capitale umano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anas: siglato l'accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027

Leggi anche: Anas, firmata l'intesa per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

Leggi anche: Rinnovo contratto, Zangrillo: “Chiusa a tempo record la tornata contrattuale 2022-2024. Al via il lavoro per il rinnovo 2025-2027”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Breaking news Italia - Anas: firmato l'accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027.

Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027 - È stato siglato ieri l’Accordo per il rinnovo del Contratto per i dipendenti delle Società del Gruppo Anas valido per il triennio 2025- strettoweb.com

Anas, rinnovato il contratto di lavoro. Ecco gli aumenti nel triennio. Buoni pasto e welfare - Cisl): “Base solida per ulteriori avanzamenti, il lavoro è un asset ... repubblica.it