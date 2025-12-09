Mancato rinnovo del contratto collettivo | sciopero di AnconAmbiente

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AnconAmbiente comunica che, in seguito allo sciopero nazionale del settore ambientale proclamato per mercoledì 10 dicembre 2025 dalle principali sigle sindacali, potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni nei servizi di raccolta rifiuti. La protesta è legata al mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

ANCONA – AnconAmbiente informa che, in occasione dello sciopero nazionale del settore ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, per domani, mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi riduzioni o sospensioni dei servizi di raccolta rifiuti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

