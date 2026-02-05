Rinnovi Juve | Yildiz al traguardo dirigenza al lavoro per il prolungamento di McKennie e di un altro bianconero a sorpresa Il punto

La Juventus sta lavorando sui rinnovi dei contratti chiave. Yildiz ha raggiunto l’accordo e da ora la società si concentra su McKennie, il centrocampista texano in scadenza. Intanto, si pensa anche a un rinnovo a sorpresa per un altro difensore francese. La dirigenza vuole chiudere tutto nel più breve tempo possibile.

Rinnovi Juve, definita l’intesa con il talento turco: ora focus sul centrocampista texano in scadenza e sul premio per il difensore francese. La strategia della  Juventus  per consolidare l’ossatura della squadra prosegue senza sosta, con la  dirigenza  impegnata a blindare i pilastri del progetto tecnico di  Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, alla Continassa si lavora su tre tavoli differenti, con tempistiche e priorità diverse, ma con un unico obiettivo comune: garantire continuità e solidità al gruppo. Il primo tassello fondamentale è stato ormai inserito al posto giusto: per il prolungamento di  Kenan Yildiz  è praticamente tutto fatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

