Pisa Juve, Koopmeiners torna in difesa con Bremer centrale: David in pole mentre Zhegrova ha l’influenza e tre big restano in forte dubbio per sabato. La marcia di avvicinamento della Juventus all’ultima sfida ufficiale del 2025 entra nella sua fase cruciale. Sabato pomeriggio i bianconeri saranno di scena all’Arena Garibaldi per affrontare il Pisa, un appuntamento che Luciano Spalletti non vuole fallire per consolidare la rincorsa in classifica. Le indicazioni tattiche più rilevanti che filtrano dalla Continassa, riportate nel dettaglio dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riguardano una sostanziale e inedita riorganizzazione del pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Juve, bianconeri al lavoro per l’ultima del 2025: novità Koopmeiners accanto a Bremer, Conceicao, McKennie e Cabal… Il punto verso il match di sabato

