La Dole si prepara alla difficile trasferta di Rieti, in programma alle 21, in una fase di emergenza. Con Tomassini fuori e Marini in dubbio, la squadra affronta una sfida importante per il proseguo della stagione. Un’occasione per rinnovare la propria determinazione e cercare una rinascita sul campo, nonostante le sfide e le assenze.

di Loriano Zannoni Per le buone notizie passare più avanti. La Dole affronta una delle trasferte più complicate della stagione, quella di Rieti (ore 21), in condizioni di assoluta emergenza. Tomassini, che si è infortunato alla schiena ed è uscito quasi subito con Cremona, non potrà essere della partita. Stesso discorso per Robinson, il cui recupero procede secondo la tabella di marcia ma senza accelerate pericolose. Il play americano, che ha ricominciato a lavorare coi contatti, potrebbe farcela per domenica con Livorno, ma resterà a Rimini per proseguire gli allenamenti e non scenderà in campo al PalaSojourner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Rinascita con i cerotti a Rieti. Tomassini out, Marini è in dubbio

Tomassini, leader infinito della Rinascita: "Vittoria importante in una partita difficile"L’articolo analizza la recente vittoria di Giovanni Tomassini, figura di spicco nella Rinascita, in una sfida complessa.

Sella Cento a Rimini. Tomassini e Marini osservati specialiLa Sella Cento si prepara ad affrontare una sfida difficile al Flaminio di Rimini, sfidando la Dole, una delle prime in classifica.

