Riflessioni sulle Foibe | mostra e narrazioni grafiche tra memoria e storia

Martedì 10 febbraio, Bologna si ferma per il Giorno del Ricordo. In tutta la città, scuole, musei e associazioni organizzano eventi e mostre per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Tra esposizioni tradizionali e narrazioni grafiche, si cerca di mantenere vivo il ricordo di un passato ancora presente.

**Un mese in ricordo delle Foibe. Tra mostre e graphic novel** Martedì 10 febbraio, in tutta la Città metropolitana di Bologna, si celebra il Giorno del Ricordo, istituito per ricordare le foibe e l'esodo di istriani, fiumani e dalmati. L'iniziativa, iniziata da un mese e diffusa su tutto il territorio, trova il suo apice nella giornata ufficiale, dedicata a un evento simbolico: il ritrovamento del "treno della vergogna" nella stazione centrale. La commemorazione, iniziata domenica 8 febbraio davanti alla lapide del treno, è seguita da una serie di iniziative culturali, testimonianze storiche, mostre e spettacoli artistici.

