Dalla scelta dei termini alla costruzione delle motivazioni un’analisi sul lessico e sulle narrazioni utilizzate nei procedimenti per abusi sulle donne mostra come stereotipi e visioni patriarcali continuino a influenzare il racconto nei tribunali

L’analisi del linguaggio e delle narrazioni nei procedimenti di abuso sulle donne rivela come stereotipi e visioni patriarcali permeino ancora i tribunali. Dopo una denuncia, molte donne affrontano un percorso complesso e spesso non lineare verso la giustizia, dove le parole e le motivazioni adottate contribuiscono a rafforzare modelli culturali diseguali. Un approfondimento che mette in luce le sfide di un sistema ancora influenzato da pregiudizi radicati.

C 'è un momento, dopo una denuncia per violenza, in cui molte donne oltre al fatto in sé, devono sopportare anche un percorso verso una giustizia non lineare come dovrebbe essere. Non perché manchino le leggi o gli strumenti, ma perché qualcosa si incrina nel modo in cui la loro storia viene raccontata. Accade nelle aule dei tribunali, nei verbali, nelle sentenze. Accade nel linguaggio utilizzato. Ed è proprio da questo contesto che prende le mosse un rapporto appena pubblicato dall' Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia: un documento che mette sotto accusa non tanto le norme, quanto le parole con cui vengono applicate.

