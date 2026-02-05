Rifiuti alla cittadella degli studi | telecamere contro il degrado

La cittadella degli studi è di nuovo nel mirino di vandali e spazzatura. Durante il fine settimana e la sera, i rifiuti si accumulano e i vandali danneggiano gli spazi. Dopo le denunce, polizia e vigili urbani hanno iniziato a controllare più assiduamente. La Provincia sta pensando a nuove misure, come l’installazione di telecamere, per fermare il degrado e tutelare l’area.

La cittadella degli studi vandalizzata e invasa dai rifiuti in orario serale e specialmente nel finesettimana, dopo i controlli di polizia e vigili urbani la Provincia valuta contromisure. Potrebbero essere introdotte delle telecamere o delle protezioni magari a tutela della centrale termica che è divenuta negli ultimi mesi bersaglio dei vandali con le canne fumarie in acciaio seriamente danneggiate. I controlli di polizia locale e di Stato hanno prodotto dieci sanzioni di tipo amministrativo, soprattutto per l'abbandono di rifiuti, danneggiamento e deturpamento dell'ambiente. Si tratta di multe che sono state comminate a ragazzini, studenti della stessa cittadella (quindi ai loro genitori) ma anche ragazzotti più adulti.

