Unione Nord Lodigiano | arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalità

Ilgiorno.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelo Buon Persico (Lodi), 24 novembre 2025 –Sicurezza e innovazione avanzano insieme nell’ Unione Nord Lodigian o grazie a un nuovo investimento finalizzato al contrasto di d egrado e criminalità. Dal ministero dell’Interno è arrivato un cofinanziamento di 156mila euro destinato all’estensione del sistema di videosorveglianza, intervento predisposto dalla polizia locale con l’obiettivo di potenziare il controllo nei quattro Comuni che fanno parte dell’Unione. Gli occhi elettronici, oltre a fungere da deterrente per i malintenzionati, sono spesso preziosi per le indagine delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

unione nord lodigiano arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalit224

© Ilgiorno.it - Unione Nord Lodigiano: arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

unione nord lodigiano arrivanoUnione Nord Lodigiano, 12 nuove telecamere per rafforzare la sicurezza - Madonini: «Scelta strategica per un territorio più sicuro e coordinato» ... Riporta 7giorni.info

unione nord lodigiano arrivanoFondi dal Viminale per la videosorveglianza dell’Unione Nord Lodigiano - SICUREZZA Cofinanziamento da 156 mila euro per Zelo, Montanaso, Cervignano e Tavazzano ... Riporta ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Unione Nord Lodigiano Arrivano