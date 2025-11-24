Zelo Buon Persico (Lodi), 24 novembre 2025 –Sicurezza e innovazione avanzano insieme nell’ Unione Nord Lodigian o grazie a un nuovo investimento finalizzato al contrasto di d egrado e criminalità. Dal ministero dell’Interno è arrivato un cofinanziamento di 156mila euro destinato all’estensione del sistema di videosorveglianza, intervento predisposto dalla polizia locale con l’obiettivo di potenziare il controllo nei quattro Comuni che fanno parte dell’Unione. Gli occhi elettronici, oltre a fungere da deterrente per i malintenzionati, sono spesso preziosi per le indagine delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unione Nord Lodigiano: arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalità