Degrado alla Cittadella degli Studi segnalati e sanzionati i responsabili

Le autorità di Fabriano hanno preso provvedimenti contro chi ha causato il degrado alla Cittadella degli Studi. Dopo le segnalazioni dei dirigenti dei licei scientifico, classico e artistico, sono stati identificati e sanzionati i responsabili. Le forze dell’ordine hanno lavorato in sinergia con le scuole per mettere fine a questa situazione da tempo insostenibile. Ora si spera in una ripresa più ordinata e sicura per studenti e personale.

Il risultato è frutto di un'azione sinergica voluta da polizia, polizia locale, i dirigenti scolastici dei vari licei e AnconAmbiente Le criticità segnalate riguardano l’abbandono diffuso di rifiuti, in particolare legati all’asporto e consumo di cibo e bevande, e una serie di atti di vandalismo che hanno colpito strutture e spazi comuni. Nel dettaglio, sono stati rilevati danneggiamenti al sistema antincendio, alle canne fumarie della centrale termica, all’interno delle quali è stato rinvenuto materiale improprio, oltre a episodi di lancio di mattoni, accumulo di sporcizia e furti. Si tratta di fatti di particolare gravità che si verificano prevalentemente quando le scuole sono chiuse e, presumibilmente, nelle ore notturne.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

