rieti 20enne si finge amica della figlia e ruba gioielli dalla cassaforte a un uomo

Una giovane di 20 anni di Rieti è stata denunciata per aver rubato gioielli a un uomo. La ragazza si era avvicinata fingendosi amica della figlia e, approfittando della fiducia, ha aperto la cavezza e portato via i gioielli dalla cassaforte. La vittima si è accorta del furto solo dopo e ha chiamato le forze dell’ordine.

È scattata una denuncia per rapina aggravata nei giorni scorsi a Rieti, dove una giovane campana di 20 anni si è finta amica della figlia di un uomo per sottrargli dei gioielli. L’indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale, che hanno identificato e denunciato la ragazza. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo residente in una frazione di Rieti ha sporto querela. L’uomo ha raccontato di aver accolto nella propria abitazione una giovane donna, la quale si era presentata come amica di sua figlia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

