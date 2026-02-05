La Pallacanestro Reggiana torna a casa dopo aver giocato in Romania. La squadra ha un giorno di riposo prima di prepararsi per le prossime partite. I giocatori si godono un po’ di relax, aspettando la ripresa degli impegni ufficiali.

La Una Hotels Reggio Emilia torna in città dopo la trasferta in Romania, con la squadra che beneficia di un breve periodo di riposo in vista di un calendario particolarmente intenso. L’organico è chiamato a gestire energie e risorse, mantenendo alta la concentrazione su obiettivi immediati senza indugiare su tempi di recupero prolungati. Il rientro è previsto nella giornata odierna, con la squadra che può contare su un periodo di riposo mirato a consentire un recupero efficace. Il turno di campionato della prossima giornata è programmato in modo tale da non includere una partita, offrendo al gruppo la possibilità di ricaricare le energie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rientro oggi per la Pallacanestro Reggiana, domenica di riposo

Approfondimenti su Reggio Emilia Basket

La guardia Riccardo Rossato, in uscita da Trapani, ha raggiunto un accordo con Pallacanestro Reggiana e si prepara al debutto.

Dopo la partecipazione in Europa League, la Juventus si prepara a tornare in campo in campionato contro il Bologna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Reggio Emilia Basket

Argomenti discussi: Spazio, parte di un razzo cinese in rientro incontrollato sulla Terra; A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?; San Giovanni, il rientro degli studenti nei rinnovati locali della scuola Marconi.

Rientro anticipato dalla ISS: oggi lo splashdown nel Pacifico degli astronauti dopo un problema di saluteLa capsula SpaceX Dragon con a bordo i quattro astronauti della missione Crew-11 è ammarata oggi, giovedì 15 gennaio 2026, nell’Oceano Pacifico al largo della costa di San Diego, in California. Lo ... fanpage.it

Oggi il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellateE' previsto per oggi, venerdì 30 gennaio il rientro incontrollato in atmosfera del detrito spaziale ZQ-3 R/B: l'oggetto, che ha una massa totale stimata di 11 tonnellate e una lunghezza di circa 12 me ... ansa.it

Partita scialba della Pallacanestro Reggiana, che in Romania incappa nella prima sconfitta della seconda fase di coppa. Per il primo posto sarà decisiva la sfida contro il Bosna a Sarajevo, mercoledì prossimo. CRONACA & TABELLINO facebook