Basket | la guardia in uscita da Trapani ha raggiunto l’accordo con la Pallacanestro Reggiana Rossato verso il debutto a Udine Trapani out la classifica migliora

La guardia Riccardo Rossato, in uscita da Trapani, ha raggiunto un accordo con Pallacanestro Reggiana e si prepara al debutto. Intanto, Trapani si avvicina alla metà classifica, mentre Rossato si unisce al nuovo team entro giovedì, con la prima gara prevista domenica a Udine. La rotazione dei giocatori si aggiorna, contribuendo a migliorare le prospettive delle squadre coinvolte.

Rossato logora chi non ce l’ha. Il tempo di fare le valigie e chiudere casa, ma entro giovedì Riccardo Rossato dovrebbe mettersi a disposizione di coach Priftis e debuttare poi, domenica, a Udine. L’accordo con la guardia classe ’96 in uscita da Trapani è stato raggiunto e per la Pallacanestro Reggiana si tratta di un gran colpo. Sul giocatore era forte anche l’interesse di Brescia, ma il progetto tecnico – tanto spazio oggi e ancor di più nella prossima stagione – ha fatto la differenza. Il contratto dovrebbe essere fino al giugno del 2027, con opzione per il 2028. Questa, se confermata, sarebbe un’ottima notizia anche nell’ottica della costruzione del roster futuro; con la penuria di italiani ormai cronica nella nostra Serie A, assicurarsi un giocatore di livello come Rossato ‘vale doppio’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

