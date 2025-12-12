Bologna Juve | venerdì post Europa League di riposo per la squadra di Italiano Domenica 4 indisponibili

Dopo la partecipazione in Europa League, la Juventus si prepara a tornare in campo in campionato contro il Bologna. La squadra di Italiano avrà venerdì di riposo per recuperare, con alcune assenze già annunciate. La sfida si prospetta intensa, con la voglia di riscattarsi e consolidare la posizione in classifica.

per i felsinei nella gara del Dall’Ara. Dopo l’importante vittoria in rimonta in Europa League contro il Celta Vigo, il Bologna ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma la preparazione per la sfida contro la Juventus è già alle porte. Il club ha comunicato ufficialmente il programma di ripresa degli allenamenti. La preparazione e l’obiettivo in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano riprenderà la preparazione nella mattinata di domani, concentrandosi totalmente sul match di Serie A. Juventusnews24.com

SERIE A | Volata scudetto, è corsa a tre fra Napoli, Milan e Inter. Per la corsa al quarto posto occhi su Bologna-Juve e Roma-Como. In coda guai Fiorentina se non batte il Verona. Il quadro della 15/ma giornata. #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A | Volata scudetto, è corsa a tre fra Napoli, Milan e Inter. Per la corsa al quarto posto occhi su Bologna-Juve e Roma-Como. In coda, guai Fiorentina se non batte il Verona. Il quadro della 15/ma giornata. #ANSA x.com