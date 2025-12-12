Bologna Juve | venerdì post Europa League di riposo per la squadra di Italiano Domenica 4 indisponibili

Dopo la partecipazione in Europa League, la Juventus si prepara a tornare in campo in campionato contro il Bologna. La squadra di Italiano avrà venerdì di riposo per recuperare, con alcune assenze già annunciate. La sfida si prospetta intensa, con la voglia di riscattarsi e consolidare la posizione in classifica.

per i felsinei nella gara del Dall’Ara. Dopo l’importante vittoria in rimonta in  Europa League  contro il  Celta Vigo, il  Bologna  ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma la preparazione per la sfida contro la  Juventus  è già alle porte. Il club ha comunicato ufficialmente il programma di ripresa degli allenamenti. La preparazione e l’obiettivo in Serie A. La squadra di  Vincenzo Italiano  riprenderà la preparazione nella mattinata di domani, concentrandosi totalmente sul match di  Serie A. Juventusnews24.com

THURAM-FREULER, mucchio selvaggio Champions | Bologna-Juventus 1-1 | Serie A | DAZN Highlights

