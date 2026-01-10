Assunzioni per infermieri e Oss La Cgil chiede nuovi ingressi | Gli organici sono sotto pressione
La Cgil di Pistoia evidenzia come la carenza di personale infermieristico e Oss stia influenzando negativamente il settore sanitario locale. La richiesta di nuove assunzioni si rende necessaria per alleviare la pressione sugli organici, che risultano sotto stress e in difficoltà nel garantire adeguati livelli di assistenza. La situazione richiede interventi mirati per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare il sistema sanitario nella provincia.
PISTOIA Il problema delle assunzioni fa sentire il suo peso su tutto il comparto sanitario, ad ogni livello, e di conseguenza anche sul fronte pistoiese dove, secondo l’analisi fatta dalla Cgil - nello specifico dal comparto della Funzione pubblica - il momento appare particolarmente critico. Il problema resta quello di sempre: la carenza di personale ormai tristemente nota, legata ad un’età media elevata, prescrizioni e limitazioni mediche al normale svolgimento del lavoro, determinano una situazione di crescente disagio lavorativo, psicologico ed organizzativo. "La grave carenza di infermieri e soprattutto di Oss sta mettendo sotto pressione i servizi sanitari – commenta in maniera laconica Massimo Ciuti di Fp-Cgil – con ovvie e preoccupanti ripercussioni sulla qualità dell’assistenza erogata ai pazienti, oltre che alle condizioni di lavoro degli operatori, soggetti a carichi di lavoro al limite del sostenibile, ferie negate, continui mancati riposi, ricorso sistematico allo straordinario e mobilità d’urgenza che costringe i dipendenti ad allontanarsi dalla propria sede di lavoro e soprattutto dalla propria residenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
