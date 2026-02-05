Ricky Martin difende l’identità puertorricana di Bad Bunny | Sei fedele alla tua terra

Ricky Martin scende in campo e difende l’identità di Bad Bunny, che ha ricevuto il massimo riconoscimento ai Grammy di Los Angeles. Martin ha detto chiaramente che il cantante porta con orgoglio la sua terra, Porto Rico, e si sente felice che sia rimasto fedele alle sue radici. La vittoria di Bad Bunny ha fatto parlare molto in America e ora anche questa presa di posizione di Martin mette in luce quanto l’artista portoricano sia diventato un simbolo per la sua isola.

**Ricky Martin a Bad Bunny: "Hai vinto e sei fedele a Porto Rico"** A Los Angeles, il 1° febbraio 2026, Bad Bunny ha ottenuto un successo senza precedenti ai Grammy Awards 2026. Con il premio per Best Global Musical Performance, e con due ulteriori riconoscimenti – Best Música Urbana Album e Album of the Year – per l'album *Debí Tirar Más Fotos*, l'artista portoricano ha vinto il premio più prestigioso nella storia della musica globale, ma soprattutto, ha ottenuto un riconoscimento significativo per l'intera comunità linguistica spagnola. E proprio in seguito a questo evento, il cantante e attivista Ricky Martin ha espresso il suo apprezzamento in una lettera aperta pubblicata su *El Nuevo Día*, quotidiano portoricano, e poi diffusa sui social network del cantante.

