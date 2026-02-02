Grammy Awards 2026 i vincitori e la polemica di Bad Bunny alla premiazione

Nella notte del primo febbraio, Los Angeles si è accesa di luci e musica per i Grammy 2026. La premiazione ha portato sul palco i vincitori di quest’anno, ma ha anche scatenato una polemica con Bad Bunny, che ha lasciato tutti senza parole con le sue parole. La serata è stata ricca di sorprese e momenti di tensione, tra applausi e critiche.

Nella notte del primo febbraio Los Angeles si è trasformata, ancora una volta, nel cuore pulsante della musica mondiale. Sotto le luci abbaglianti della Crypto.com Arena, il palco dei Grammy Awards ha riunito il meglio del pop contemporaneo. Tra i momenti più chiacchierati c'è stato senza dubbio quello legato a Bad Bunny: incoronato vincitore dell' Album dell'anno con Debí Tirar Más Fotos, il rapper portoricano ha conquistato l'attenzione del pubblico anche per un discorso che ha fatto discutere, applaudire e riflettere, confermandolo come una delle voci più influenti della musica di oggi.

