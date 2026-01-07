Latte Nestlé richiamato stop a prodotti per l’infanzia | i lotti interessati

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni prodotti per l’infanzia in diversi Paesi europei, Italia inclusa. La decisione riguarda specifici lotti, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia di verificare i dettagli sui prodotti interessati e di seguire le indicazioni fornite dall’azienda per eventuali misure da adottare. La sicurezza dei bambini è la priorità principale per Nestlé in questa operazione.

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni prodotti per l'infanzia in differenti Paesi europei, Italia compresa. Nell'elenco rientrano anche dei lotti di latte per neonati. L'azienda ha precisato come la misura in questione sia precauzionale, figlia di un problema di qualità individuato in un ingrediente proveniente da uno dei principali fornitori del gruppo. Latte Nestlé: problemi segnalati. Facendo riferimento al comunicato rilasciato da Nestlé, l'attenzione aziendale si concentra su una potenziale deviazione microbiologica. Questa è stata riscontrata in un ingrediente della composizione di alcune formulazioni. Il colosso alimentare svizzero Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di lotti di latte per neonati a titolo precauzionale in diversi Paesi europei,tra cui Germania,Austria,Danimarca, Italia e Svezia.

