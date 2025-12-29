Manovra 2026 focus Università e Ricerca | nuovo Fondo da 1,5 miliardi 2000 assunzioni e stabilizzazione PRIN Tutte le misure

La Manovra 2026 prevede oltre 1,5 miliardi di euro per il nuovo Fondo Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare il settore universitario e scientifico. Sono previste circa 2.000 assunzioni e la stabilizzazione del PRIN, offrendo nuove opportunità e consolidando il ruolo dell’università e della ricerca in Italia. Di seguito, tutte le misure principali contenute nella manovra.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.