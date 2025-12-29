Manovra 2026 focus Università e Ricerca | nuovo Fondo da 1,5 miliardi 2000 assunzioni e stabilizzazione PRIN Tutte le misure
La Manovra 2026 prevede oltre 1,5 miliardi di euro per il nuovo Fondo Ricerca, con l’obiettivo di rafforzare il settore universitario e scientifico. Sono previste circa 2.000 assunzioni e la stabilizzazione del PRIN, offrendo nuove opportunità e consolidando il ruolo dell’università e della ricerca in Italia. Di seguito, tutte le misure principali contenute nella manovra.
La Manovra 2026 stanzia oltre 1,5 miliardi per il nuovo Fondo Ricerca e avvia un piano straordinario per l'assunzione di 2.000 ricercatori, stabilizzando le competenze PNRR. Previsti inoltre 599 milioni per i nuovi alloggi universitari, il rifinanziamento dell'Erasmus italiano e fondi per l'innovazione tecnologica nel Mezzogiorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
