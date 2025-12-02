Medie all’istituto Besta | Coltiviamo cellule e le discipline Stem

MILANO "La curiosità scientifica, coltivata già alla scuola media, può diventare una porta aperta e aprire opportunità straordinarie": non hanno dubbi il professor Giuseppe Lauria Pinter e Stefania Marcuzzo, dell’Istituto Besta, che domani apriranno le porte dei laboratori agli alunni delle medie insieme ai ricercatori del Politecnico di Milano. Gli studenti avranno un compito: "imparare a coltivare le cellule". È l’esperienza che vivranno domani i ragazzi di prima media dell’Istituto comprensivo Ilaria Alpi di Milano, scienziati per un giorno: 27 alunni raggiungeranno i laboratori di via Amadeo 42 per immergersi nel mondo della ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

