Corona e Samira Lui sono tornati sui social dopo giorni di silenzio. I loro profili sono stati riattivati e ora parlano direttamente ai follower, lasciando alle spalle le voci di crisi e le ipotesi di ogni tipo. Entrambi hanno condiviso alcuni messaggi, chiarendo la loro posizione e mostrando di essere di nuovo in carreggiata. La notizia ha subito fatto il giro del web, con i fan che speravano in un segnale di stabilità.

Dopo giorni di silenzio forzato e ipotesi di ogni tipo, due nomi tornano improvvisamente a farsi vedere sui social. Da una parte Fabrizio Corona, dall’altra Samira Lui: entrambi riappaiono su Instagram dopo assenze molto chiacchierate, ma per motivi diversi e con reazioni altrettanto diverse. Il ritorno online non è passato inosservato e, questa volta, sono stati proprio loro a rompere il silenzio. I social di Corona sono stati riattivati: la sua reazione. Nella mattinata di oggi il profilo Instagram di Fabrizio Corona è tornato improvvisamente accessibile. I suoi oltre 2,3 milioni di follower hanno potuto rivedere post e contenuti dell’ex re dei paparazzi, scomparsi solo pochi giorni fa, il 3 febbraio, quando tutti i suoi account erano stati oscurati. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Corona e Samira Lui tornano sui social, profili riattivati: ora parlano loro, ecco cosa hanno detto

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona rivela dettagli sulla presenza di Samira Lui e Gerry Scotti.

Samira Lui ha deciso di lasciare temporaneamente i social.

Corona a Falsissimo su Gerry Scotti e Samira Lui, meme di Valeria Marini in diretta a NON È LA TV #2

