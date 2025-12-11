Ad Agugliano si inaugura il nuovo parcheggio di via Nazario Sauro da 23 posti complessivi

Sabato 13 dicembre alle 11 ad Agugliano si terrà l'inaugurazione del nuovo parcheggio di via Nazario Sauro, dotato di 23 posti auto. L'intervento mira a migliorare la viabilità e l'accessibilità nel centro storico del paese, offrendo ai residenti e visitatori una soluzione comoda e funzionale per posteggiare i propri veicoli.

AGUGLIANO – Sabato 13 dicembre alle 11 ad Agugliano verrà inaugurato il nuovo parcheggio realizzato a supporto del centro storico, in via Nazario Sauro.Si tratta di un intervento atteso da molti anni e considerato strategico per la vivibilità del borgo. Non a caso la carenza di posti auto per i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

' Sabato 13 Dicembre presso la Chiesa del Ss. Sacramento di Agugliano alle ore 17. Ingresso libero - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato a Castellammare parcheggio della nuova stazione Eav - E' stato inaugurato il nuovo parcheggio annesso alla stazione "Stabia Scavi" di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, alla presenza del presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e del sindaco ... Da ansa.it