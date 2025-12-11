Ad Agugliano si inaugura il nuovo parcheggio di via Nazario Sauro da 23 posti complessivi

Anconatoday.it | 11 dic 2025

Sabato 13 dicembre alle 11 ad Agugliano si terrà l'inaugurazione del nuovo parcheggio di via Nazario Sauro, dotato di 23 posti auto. L'intervento mira a migliorare la viabilità e l'accessibilità nel centro storico del paese, offrendo ai residenti e visitatori una soluzione comoda e funzionale per posteggiare i propri veicoli.

AGUGLIANO – Sabato 13 dicembre alle 11 ad Agugliano verrà inaugurato il nuovo parcheggio realizzato a supporto del centro storico, in via Nazario Sauro.Si tratta di un intervento atteso da molti anni e considerato strategico per la vivibilità del borgo. Non a caso la carenza di posti auto per i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

