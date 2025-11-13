Venerdì da paura in via Nazario Sauro

Parmatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1411 preparati a vivere una serata fuori dal tempo con tre locali, tre atmosfere e tanta musica live e DJ set!? da MAT? MORO — DJ Set frizzante con @morenobazzinotti ? TONIC? DUSTY REELS — live DUO con Anchise Bolchi & @danielezoncheddu ? THE SPOON? ARAGOSTE IN SALSA TZATZIKI — live DUO. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

venerd236 paura via nazarioVenerdì da paura in via Nazario Sauro - Venerdì 14/11 preparati a vivere una serata fuori dal tempo con tre locali, tre atmosfere e tanta musica live e DJ set! Segnala parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 Paura Via Nazario