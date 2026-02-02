SR 88 Contrada-Avellino giovedì la riapertura parziale dopo la frana

Questa mattina, i lavori di messa in sicurezza sulla SR 88 tra Contrada e Avellino sono quasi conclusi. Giovedì, la strada riaprirà parzialmente, con una sola corsia percorribile. La frana di alcune settimane fa aveva bloccato il traffico e creato disagi, ma ora si torna a circolare, anche se in modo limitato.

Riapre al traffico la strada di collegamento tra Contrada e Avellino. Nella giornata di giovedì tornerà percorribile una sola corsia lungo la SR88, interessata da un movimento franoso nelle scorse settimane. Di pari passo, vanno avanti i lavori per il ripristino completo dell’arteria. L’impresa e i tecnici della Provincia sono già all’opera per l’installazione della segnaletica e degli impianti semaforici per regolare la circolazione. Il transito sarà consentito solo ai mezzi di peso non superiore alle 3,5 tonnellate e a senso unico alternato. “È questa una prima importante tappa verso il ripristino completo della strada – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su SR 88 Contrada Ex SR 88 chiusa tra Contrada e Avellino per frana: strada impraticabile e viabilità alternativa La Provincia di Avellino ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88 tra Contrada e Avellino, a causa di una frana. Frana Contrada, riapertura flash parziale della strada La strada tra Contrada e Avellino riapre temporaneamente al traffico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su SR 88 Contrada Argomenti discussi: Avellino, frana a Contrada. Commissario in campo: Cooperazione per la messa in sicurezza; Incidente su SR 88, traffico paralizzato dopo rampa Cologna Pellezzano direzione nord - Salernonotizie.it. Frana sulla provinciale SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parzialeIl presidente Buonopane: In anticipo sulla tabella di marcia. Cerchiamo di mitigare i disagi ... msn.com Avellino, frana a Contrada. Commissario in campo: «Cooperazione per la messa in sicurezza»Si cercano soluzioni per la viabilità alternativa alla frana sulla strada di Contrada. Oltre alla Sp 27 delle Breccelle che attraversa Monteforte Irpino, si sta provando a sistemare ... ilmattino.it La commissaria di Avellino e i sindaci di Contrada e Aiello del Sabato sono al lavoro congiuntamente per una viabilità alternativa alla ex statale 88 interrotta per una frana. Ieri il sopralluogo, il 3 febbraio si riunisce il tavolo. Il racconto di Christian Masiello #itv - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.