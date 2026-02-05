Reyer Venezia protagonista nella top eight dell’Euroliga femminile con un record straordinario

Le ragazze di Reyer Venezia hanno scritto una pagina importante nella storia del club. Per la prima volta, riescono a entrare tra le migliori otto squadre d’Europa nella Eurolega femminile. Un risultato che sorprende e fa emozionare tifosi e società.

**Le ragazze di Reyer Venezia hanno fatto la storia.** Non soltanto per il loro risultato, ma per aver raggiunto, per la prima volta nella storia del club, la classifica dei primi otto team europei nella Eurolega donna. La notte del 4 febbraio 2026, a taliercio, ha visto la Reyer Venezia imporsi nel match contro il Valencia con il punteggio di 69 a 55, un risultato decisivo per accedere ai play-in. Era una partita in cui il fattore campo – sempre importante per la Reyer – era ancora più evidente, con l’esperienza del campo e il supporto della piazza. La squadra, guidata dal coach Mazzon, ha saputo tenere alto il livello di gioco anche in presenza di una squadra forte, come il Valencia, e ha mostrato di essere pronta a crescere e a farsi strada a livello europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

