Basket femminile la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega

Si conclude con una vittoria la prima fase dell’ Eurolega femminile 2025-2026 dell’ Umana Reyer Venezia. Al Taliercio, le venete hanno superato il Basket Landes con il punteggio di 57-56, al termine di un match molto equilibrato che è valso alle italiane il secondo posto nel Gruppo D. Partita di grande livello per la Reyer, vinta solo al fotofinish grazie ai liberi di Kaila Charles, top scorer con 16 punti. Venezia tornerà così in campo a dicembre, per disputare la seconda fase della massima competizione europea. Iniziano bene le francesi che prima pareggiano con Musa e poi allungano con Wojta (+4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega

