Infortunio Di Lorenzo | operazione al piede sinistro per il capitano del Napoli Decisione ufficiale | ecco le sue condizioni

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro. La decisione è stata confermata ufficialmente, e ora si attende di conoscere le sue condizioni di salute. Restano da capire quanto tempo dovrà stare fuori e quando potrà tornare in campo.

La Juve osserva con attenzione le dinamiche che coinvolgono le dirette concorrenti ai vertici della classifica. In casa Napoli, infatti, è stata presa una decisione rilevante riguardante Giovanni Di Lorenzo. Si tratta di una scelta di puro buon senso, dettata dalle esigenze del calendario e dalla ferma volontà di riavere il leader della squadra al massimo della condizione fisica per il rush finale. Il giocatore finirà sotto i ferri nelle prossime ore, ma non per un imprevisto: è una mossa strategica concordata tra lo staff medico partenopeo e il calciatore.

