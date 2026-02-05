Regione scontro sulla legge anti-violenza sessuale Passo indietro per le donne Più tutele per le vittime

L’assemblea legislativa dell’Umbria ha espresso forte dissenso contro il Governo sulla proposta di Decreto Legge che riguarda il reato di violenza sessuale. La regione si oppone all’idea di eliminare il principio del consenso libero, attuale e inequivocabile, e chiede invece più tutele per le vittime. La discussione si è accesa, con molti consiglieri che hanno sottolineato l’importanza di difendere i diritti delle donne e di mantenere norme chiare contro ogni forma di violenza. La polemica continua, mentre il dibattito si sposta sul futuro di questa legge

L'assemblea legislativa dell'Umbria si schiera contro il Governo riguardo alla proposta di Decreto Legge sul reato che intende eliminare il principio del consenso libero, attuale e inequivocabile. La maggioranza di centrosinistra, con questo voto, ha impegnato la Giunta ad “esprimere formalmente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Regione Umbria Bongiorno: Con la nuova legge contro la violenza sulle donne ampliate le tutele alle vittime Con l’entrata in vigore della nuova legge contro la violenza sulle donne, sono state rafforzate le tutele per le vittime, prevedendo misure più efficaci e strumenti di tutela più ampi. Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza La Regione Lombardia ha approvato una misura che permette alle donne vittime di violenza di ricevere cure sanitarie gratuite. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Regione Umbria Argomenti discussi: Nuova legge elettorale, scintille in Consiglio Regionale; Troppe leggi impugnate dal governo, Comandini punta sulla Statutaria: Così si riequilibra il rapporto tra Sardegna e Stato; Appalti Regione Campania, la giunta Fico introduce il criterio premiale della retribuzione minima; Umbria, si discute la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica. Articoli con argomento: ‘Legge Laricchia’È scontro politico in Consiglio regionale sulla cosiddetta Legge Laricchia. Il gruppo di Fratelli d’Italia annuncia battaglia contro l’ipotesi di una sua modifica, avanzata dal presidente della Regi ... trmtv.it FdI dice no alle modifiche della Legge Laricchia: Difenderemo la normaÈ scontro politico in Consiglio regionale sulla cosiddetta Legge Laricchia. Il gruppo di Fratelli d’Italia annuncia battaglia contro l’ipotesi di una sua modifica, avanzata dal presidente della Regi ... trmtv.it In Consiglio comunale lo scontro sul metodo: progetti già inviati in Regione, PFTE approvato in Giunta e opposizioni tenute all’oscuro. Paolo Noascone: «Così le commissioni diventano una messinscena» facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.