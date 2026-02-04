La crisi nel centrodestra pugliese si fa sempre più acuta. Tra veleni e scontri interni, il partito di Fratelli d’Italia si confronta con tensioni crescenti sulle nomine e sulle alleanze. La situazione rischia di esplodere in un confronto aperto che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

Veleni, tensioni, sgambetti: nel centrodestra pugliese si respira aria da resa dei conti a più livelli. A cominciare dal principale partito, Fratelli d’Italia, ma non solo. Facciamo un passo indietro. Lunedì mattina, a pochi minuti dall’avvio del primo Consiglio regionale dell'era Decaro, arriva l'indicazione dai vertici regionali meloniani: il ruolo di vice presidente dell'Aula deve andare a Giannicola De Leonardis, dell’ala Gemmato, e non a Renato Perrini, fittiano. Il diktat, che poi verrà platealmente sconfessato dall'esito del voto, manda in fibrillazione il gruppo di Fratelli d'Italia, va in scena l'ennesimo braccio di ferro tra le due aree contrapposte, quella dei fittiani e quella vicina al sottosegretario e coordinatore regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tra veleni e sgambetti è crisi centrodestra pugliese. Faida FdI sulle nomine

Approfondimenti su FdI Puglia

Le tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega hanno portato alla cancellazione del decreto Infrastrutture, previsto inizialmente come primo punto del pre-Consiglio dei ministri.

