Decadenza del Presidente e scioglimento del Consiglio provinciale | il ddl Matera al vaglio della Commissione

Il ddl Matera, relativo alla decadenza del Presidente e allo scioglimento del Consiglio provinciale, è attualmente all’esame della Commissione competente. La discussione in queste sedi è fondamentale per definire gli sviluppi futuri di una questione che coinvolge l’amministrazione locale e la sua stabilità. In questo contesto, si evidenziano le delicate dinamiche tra norme, decisioni politiche e il rispetto delle procedure istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti La partita si sposta nelle stanze che contano. E lì, spesso, si decidono i finali peggiori. In 1ª Commissione Affari costituzionali è stata avviata la discussione in sede redigente del ddl n. 1390, che introduce nuove disposizioni sulla decadenza del Presidente della Provincia e sul conseguente scioglimento del Consiglio provinciale. A riferire è stato il presidente Balboni, in sostituzione del relatore, il senatore De Priamo. Il testo porta la firma del senatore Domenico Matera (Fratelli d'Italia), presentato il 20 febbraio 2025 e annunciato nella seduta n. 276 dello stesso giorno.

