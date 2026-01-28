Teatro Trianon Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fico ha deciso di prorogare il bando per la direzione del Trianon, dando più tempo e cercando di rendere il processo di nomina più trasparente. La Regione Campania cambia metodo e mette fine ai “vincitori annunciati”. Ora si aspetta di vedere se questa mossa porterà a nomine più chiare e corrette.

Fico annuncia la proroga del bando per la direzione del Trianòn: più tempo e trasparenza nelle nomine, stop ai “vincitori annunciati”.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Teatro Trianon

Regione Campania, Fico blocca le manovre intorno a Scabec: sospeso il bando vinto da Raia

La Regione Campania ha sospeso temporaneamente il bando per la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, la società partecipata coinvolta in recenti questioni di gestione.

Campania, Iannone (FdI) attacca su acqua pubblica: "Fico prenda posizione sulle scelte della Regione"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teatro Trianon

Argomenti discussi: Teatro Trianon, Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania; Napoli, cercasi nuovo direttore teatro Trianon Viviani.

teatro trianon fico prorogaTeatro Trianon, Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione CampaniaFico annuncia la proroga del bando per la direzione del Trianòn: più tempo e trasparenza nelle nomine, stop ai vincitori annunciati ... fanpage.it

teatro trianon fico prorogaNapoli, cercasi nuovo direttore teatro Trianon VivianiRegione si cambia, anche sul fronte della cultura. Non c’è solo il dossier San Carlo sul tavolo del neogovernatore Roberto Fico e del neoassessore Ninni Cutaia, alla sua prima ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.