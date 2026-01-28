Teatro Trianon Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania
Fico ha deciso di prorogare il bando per la direzione del Trianon, dando più tempo e cercando di rendere il processo di nomina più trasparente. La Regione Campania cambia metodo e mette fine ai “vincitori annunciati”. Ora si aspetta di vedere se questa mossa porterà a nomine più chiare e corrette.
Fico annuncia la proroga del bando per la direzione del Trianòn: più tempo e trasparenza nelle nomine, stop ai “vincitori annunciati”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Teatro Trianon
Regione Campania, Fico blocca le manovre intorno a Scabec: sospeso il bando vinto da Raia
La Regione Campania ha sospeso temporaneamente il bando per la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, la società partecipata coinvolta in recenti questioni di gestione.
Campania, Iannone (FdI) attacca su acqua pubblica: "Fico prenda posizione sulle scelte della Regione"
Ultime notizie su Teatro Trianon
Argomenti discussi: Teatro Trianon, Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania; Napoli, cercasi nuovo direttore teatro Trianon Viviani.
Teatro Trianon, Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione CampaniaFico annuncia la proroga del bando per la direzione del Trianòn: più tempo e trasparenza nelle nomine, stop ai vincitori annunciati ... fanpage.it
Napoli, cercasi nuovo direttore teatro Trianon VivianiRegione si cambia, anche sul fronte della cultura. Non c’è solo il dossier San Carlo sul tavolo del neogovernatore Roberto Fico e del neoassessore Ninni Cutaia, alla sua prima ... ilmattino.it
Teatro Trianon Viviani: avviso pubblico per il Direttore Artistico Si è tenuta oggi, presso la sala “De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, la conferenza stampa di presentazione dell’Avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Tri - facebook.com facebook
Teatro Trianon, progato bando per direttore. Fico: “Massima partecipazione, nessuno ha già vinto" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.