Teatro Trianon Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania

Fico ha deciso di prorogare il bando per la direzione del Trianon, dando più tempo e cercando di rendere il processo di nomina più trasparente. La Regione Campania cambia metodo e mette fine ai “vincitori annunciati”. Ora si aspetta di vedere se questa mossa porterà a nomine più chiare e corrette.

