Reggia di Caserta Graziano Pd | Sospendere l’abbattimento dei lecci
Tempo di lettura: 2 minuti “ Ho presentato un’interrogazione al ministro della Cultura per chiedere la sospensione immediata del progetto che prevede l’abbattimento integrale di 750 lecci lungo la storica ‘via d’acqua’ della Reggia di Caserta. È necessario fare piena chiarezza su un intervento che rischia di compromettere per decenni la prospettiva vanvitelliana e l’identità paesaggistica del sito Unesco”. Così, in una nota, il deputato del Pd, Stefano Graziano. “ Il progetto annunciato dalla direzione della Reggia si fonda su una perizia secondo cui l’85% degli alberi sarebbe irrimediabilmente malato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
