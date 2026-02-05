Refezione scuole Napoli avvisi di accertamento per pagare direttamente sul telefonino | stop evasione

Il Comune di Napoli ha lanciato un nuovo sistema digitale per la refezione scolastica. Da ora in poi, gli avvisi di pagamento arriveranno direttamente sul telefonino degli utenti. Con questo metodo, il Comune spera di ridurre l’evasione e semplificare le procedure. Gli studenti e le famiglie riceveranno notifiche immediate e più facili da gestire. La novità si chiama SEND, il servizio di notifiche digitali che dovrebbe rendere più semplice il pagamento delle rette.

Il Comune di Napoli attiva SEND, il nuovo Servizio Notifiche Digitali. Gli avvisi di accertamento arriveranno sul telefonino. Non ci saranno più problemi di irreperibilità o smarrimenti.

