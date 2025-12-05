Imu avvisi di accertamento pazzi e nessuna risposta dagli uffici comunali

Doverosa premessa: ho sempre pagato tutte le tasse (comunali e non), fino all'ultimo centesimo. Volevo segnalare che nei giorni scorsi mi sono stati inviati dal Comune di Palermo diversi avvisi di accertamento per presunta Imu non pagata. Sono tutti basati su presupposti macroscopicamente erronei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

