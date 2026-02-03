Scuole di Napoli refezione sospesa | Oggi per i nostri figli cibo freddo e insapore

Oggi le scuole delle Municipalità II e V di Napoli hanno sospeso il servizio di refezione. La decisione arriva dopo un’ispezione dell’Asl nei centri cottura, seguita al caso del purè acido. I genitori si sono trovati a dover far mangiare ai figli cibo freddo e poco gustoso, mentre gli studenti rimangono senza pasti caldi. La scuola ha comunicato che si aspetta di riprendere il servizio appena i centri cottura saranno messi in sicurezza.

Refezione scolastica sospesa nelle Municipalità II e V a Napoli oggi per l'ispezione Asl nei centri cottura dopo il caso del purè acido. Ma i genitori protestano contro i pranzi a sacco offerti in alternativa: "Freddi e imbustati, molti bimbi rimasti a digiuno".

