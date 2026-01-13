Referendum sulla giustizia l’appello dell’avvocato Leo | Basta offese serve un confronto leale

L’avvocato Leo invita a un confronto sereno sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. In un momento di crescente tensione e polemiche sui social, l’appello sottolinea l’importanza di un dibattito costruttivo e rispettoso, evitando offese e contrapposizioni personali. È fondamentale affrontare la questione con chiarezza e sobrietà, favorendo un confronto equo e informato sui contenuti della riforma.

LECCE - Il dibattito sul referendum confermativo sulla riforma della magistratura, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, sta degenerando in un clima di odio e contrapposizione personale, soprattutto sui social network. A denunciarlo è Umberto Leo, avvocato del foro di Lecce, che in questo. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

