Referendum pure Nordio smentisce FdI e Salvini | La riforma non incide minimamente sui fatti di Torino

Dopo le dichiarazioni di Nordio, anche il governo si smarca: il ministro della Giustizia ribadisce che, in caso di vittoria del sì al referendum, la riforma non cambierebbe nulla sui fatti di Torino. La questione riguarda gli arresti dei manifestanti, che sono stati scarcerati, e il governo insiste che la legge non avrebbe alcun effetto su quei casi. FdI e Salvini restano in silenzio mentre Nordio chiarisce la posizione ufficiale.

Un eventuale Sì al referendum “ non inciderebbe minimamente ” sulle decisioni della magistratura in vicende come quella dei manifestanti di Torino, arrestati per gli scontri di sabato e poi scarcerati dal gip. Ad ammetterlo è lo stesso promotore della riforma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo alla domanda del Fatto che gli ha chiesto un commento sulle affermazioni del suo collega Matteo Salvini, secondo cui votare Sì serve a evitare nuovi casi di questo tipo: un concetto propagandato sui social anche da Fratelli d’Italia. Nordio sottolinea che, anche se la riforma passasse, “la magistratura resterebbe assolutamente indipendente ed autonoma e quindi valuterebbe le situazioni e deciderebbe in piena autonomia”: quindi “il referendum non inciderebbe minimamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nordio mette fine alle fake news sul referendum sulla giustizia.

Il referendum sulla giustizia ha acceso ancora di più le polemiche in Italia.

