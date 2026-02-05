Le ACLI irpine sul referendum sulla giustizia | Abbiamo aderito ai Comitati per il no

Le ACLI di Avellino hanno deciso di schierarsi contro il referendum sulla giustizia, aderendo ai Comitati per il no. La scelta è arrivata in vista delle votazioni di marzo, con l’obiettivo di esprimere una posizione chiara e diretta. La decisione rappresenta un passo importante per l’associazione, che si impegna a sostenere questa campagna di sensibilizzazione tra i suoi iscritti e la comunità locale.

In occasione del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, anche le ACLI di Avellino hanno aderito ai Comitati per il NO. Tuttavia, sentiamo il dovere di contribuire a un dibattito serio ed informato su temi cruciali, che toccano il cuore della nostra democrazia: il rispetto della Costituzione, l'equilibrio tra i poteri dello Stato, l'indipendenza della magistratura, il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. In generale, riteniamo che la riforma proposta dal Governo presenti notevoli criticità; in particolare, la separazione delle carriere e il nuovo assetto del CSM rischiano di incidere su quella autonomia della Magistratura che la carta costituzionale sancisce a tutela di tutte e tutti.

