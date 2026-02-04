Referendum giustizia le Acli bergamasche invitano a votare no

Le Acli bergamasche invitano i cittadini a votare no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. In una nota, le associazioni spiegano che vogliono contribuire a un dibattito chiaro e concreto sui temi che riguardano l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura. Secondo le Acli, questa riforma rischia di mettere in discussione i principi fondamentali della democrazia e di indebolire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. Per questo, chiedono ai cittadini di valutare attentamente

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, le Acli bergamasche sentono il dovere di contribuire a un dibattito serio e informato su temi che toccano il cuore della nostra democrazia: l'equilibrio tra i poteri dello Stato, l'indipendenza della magistratura, il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. "Nel complesso – spiegano le Acli in una nota – riteniamo che la riforma proposta dal governo presenti criticità rilevanti. In particolare, la separazione delle carriere e il nuovo assetto del CSM rischiano di incidere su quell'autonomia della magistratura che la Costituzione affida a tutela dei diritti di tutte e tutti.

