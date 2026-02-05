Referendum giustizia Gualmini guida la rivolta contro il Pd | Tutti fascisti

La tensione tra il Pd e le opposizioni si fa più forte. Gualmini, esponente di punta del partito, ha accusato i democratici di essere fascisti, scatenando polemiche e reazioni dure. Intanto, sui social, il Pd ha pubblicato un video che invece ha scatenato critiche e ironie, rivelandosi un passo falso. La situazione resta calda, con scontri aperti e poche possibilità di dialogo.

L'ultimo video postato dal Partito democratico sui social? Non è stata un'ottima trovata, anche perché si è rivelato un vero e proprio boomerang. Il Nazareno ha condiviso sul proprio profilo un filmato relativo a Casapound - che si è espressa a favore del Sì al prossimo referendum -, nel tentativo di mettere sullo stesso piano - quanto meno ideologico - i fascisti con tutti gli altri che appoggiano la riforma Nordio. Peccato che tra questi ultimi ci sono anche tanti esponenti dei dem. A cominciare da Elisabetta Gualmini, che ha espresso tutto il suo sdegno su X. "Il video del Pd che dice che chi vota 'Sì' al referendum e’ un fascista raggiunge forse il punto più basso di qualsiasi polemica politica - ha spiegato Elisabetta Gualmini su X -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Gualmini guida la rivolta contro il Pd: "Tutti fascisti" Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum: Gualmini, 'video Pd punto più basso di qualsiasi polemica' Il video del Pd che dice che chi vota Sì al referendum è un fascista ha scatenato molte polemiche. Referendum: M. Meloni, 'stupore per accuse su video Pd, accostamento a fascisti è la verità' La premier Giorgia Meloni si mette in mezzo alle polemiche sul referendum. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Askatasuna, il Senato approva la risoluzione della maggioranza: Le opposizioni ci hanno detto no | Libero Quotidiano.it. Riforma della giustizia, referendum 2026: guida semplice per capire il SÌ e il NOReferendum giustizia 2026: guida chiara su perché si vota, cosa prevede la riforma e come partecipare al voto costituzionale. tag24.it Referendum sulla giustizia, il ritorno dell’attivismo dei cattoliciIl fronte per il Sì dentro la Chiesa. La Cei invita a non disertare le urne. Più alta sarà la partecipazione, maggiore sarà la probabilità di conferma della legge Nordio ... quotidiano.net Misure che arrivano in vista del referendum sulla Giustizia del prossimo marzo e che hanno un costo totale di 6,1 milioni di euro facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Sallusti: "Quelli di Askatasuna votano No per rispondere a Travaglio", "Mi hai confuso con Saviano" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.