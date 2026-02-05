Referendum giustizia Barbera e le ragioni del suo ‘Sì’ | La magistratura sarà rafforzata

Barbera, ex magistrato, si schiera a favore del Sì al referendum sulla giustizia. Dice che la riforma rafforzerà la magistratura e conclude un percorso iniziato decenni fa, puntando a rendere più liberale il codice Rocco. Per lui, questa è una tappa importante per migliorare il sistema giudiziario italiano.

Bologna, 5 febbraio 2026 – " Voterò sì perché credo che sia la conclusione di un percorso iniziato tanti anni fa per rendere più liberale il codice Rocco, con la riforma voluta dall'allora ministro Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, alla fine degli anni Ottanta, in attuazione della Costituzione del 1948". Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro, sostiene le ragioni del sì alla riforma sulla separazione delle carriere (si vota il 22 e 23 marzo) e lo fa nell'ambito del confronto dal titolo Verso un giudice veramente terzo, le ragioni del sì al referendum organizzato dal 'Comitato Sì Separa' della Fondazione Einaudi accanto ai relatori Antonio Di Pietro, ex pm del pool Mani Pulite e membro fondatore Comitato Sì Separa, Luigi Salvato, procuratore generale Corte di Cassazione e Andrea Cangini, segretario generale Fondazione Einaudi.

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si infiamma con le parole di Augusto Barbera.

Questa mattina a Bologna, nella sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, si è tenuto un incontro molto partecipato.

