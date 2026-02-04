Referendum giustizia le ragioni del sì con Augusto Barbera | video

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si infiamma con le parole di Augusto Barbera. Il presidente emerito della Corte Costituzionale spiega che votare è uno dei modi principali per i cittadini di esercitare la loro sovranità. Nel video, Barbera sostiene che chi ama la Costituzione dovrebbe considerare questa occasione di partecipare attivamente alla scelta, sottolineando l’importanza di usare il voto per influenzare le riforme.

"Chi ama la Costituzione deve tenere conto del fatto che il voto è proprio uno dei modi del cittadino di esercitare la sua sovranità - dice il presidente emerito della Corte Costituzionale -. Qui non si tratta di voto a favore della Meloni o contro il campo largo, ma di voto su un tema specifico”  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

